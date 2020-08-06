Чт, 6.08.2020
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Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что заболел коронавирусной инфекцией не случайно: кто-то якобы специально заразил его. Об этом сообщает "Фонтанка". 

"Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", приводит слова Лукашенко в своем Facebook главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман, которая была лично на записи интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с президентом Беларуси в Минске.

Глава Беларуси признался, что перенес Covid-19, 28 июля. Согласно его словам, болезнь он перенес на ногах, бессимптомно.

В какой конкретно период пандемии коронавирус настиг Лукашенко - непонятно.

В свою очередь, он считает, что белорусы потеряли бы государство, если бы пошли на "шаблонные рекомендации ВОЗ" по коронавирусу.

В Беларуси по сути не было введено никаких ограничений: она оставалась единственной страной в Европе, где не приостановили чемпионат по футболу.

Оппозиция утверждает, что данные по коронавирусу специально занижены властями, а реальное количество заболевших и умерших намного выше. 

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