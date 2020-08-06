Водителя оштрафовали на 1500 евро за показанный в камеру средний палец

Несдержанность недешево обошлась 26-летнему жителю Германии. Камера засняла BMW X5 второго поколения, водитель которого показал средний палец во время превышения скорости. Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция земли Верхняя Франкония.
Нарушение было небольшим - по дороге со скоростным ограничением 70 км/ч водитель превысил на 11 км в час. Штраф за это - 20 евро.
Если бы не явное неуважение, проявленное автомобилистом, то можно было бы обойтись этой суммой, но в итоге сумму взыскания увеличили в 75 раз.
Теперь нарушитель должен будет выплатить 1500 евро, а также он лишен водительских прав на один месяц.
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