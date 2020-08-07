Футбол с Владимиром Ивановым: В 13-м туре "Вирслиги" - явление Икауниекса и ожидание Шишханова

Ни минуты покоя - это точно про "Вирслигу". Только-только завершился 12-й тур, еще толком не успели его разобрать по полочкам, а уже на пороге следующий, 13-й. Не сомневайтесь - также со своими загадками и подтекстом. И так в этом году будет до конца ноября (к этому футбольному спринту чуть позже присоединяться матчи еврокубков и Кубка Латвии, а значит, для некоторых команд это будет борьба на три фронта). Что ждет латвийского болельщика 7 и 8 августа?
Итак, в пятницу в календаре три матча в Риге и Тукумсе. По традиции, задаемся одними и теми же вопросами. Ну, например, сможет ли действующий чемпион страны "Рига" на домашнем стадионе "Сконто" продлить свою победную серию до 11 игр?
Пятничная игра у команды Олега Кононова - против застрявшей где-то глубоко в середине турнирной таблицы "Елгавы". Для гостей этот матч станет самым что ни на есть испытанием на прочность, и главный вопрос в этой связи - сколько мячей команда Олега Кубарева в итоге пропустит. Увы, но таковы сегодня реалии и расстановка сил.
То, что хозяева поля запланировали взять очередные три очка, понятно и так. Как и то, что состав "Риги" вновь видоизменится чуть ли не на половину. Благо, рижане могут себе это позволить без ущерба для качества.
У "Елгавы", которая в первом круге у себя дома уступила рижанам 0:3, с составом большие проблемы (предстоящий матч из-за дисквалификации пропустят Ингус Шлампе и Андрис Крушатин). И, как следствие, с игрой тоже. Конкретно - с нападением. 11 забитых мячей в 12 проведенных матчах говорят сами за себя. Наиболее любопытный момент в этой связи - появление новичков на стадионе "Сконто". А такие точно будут как у одних, так и у других. В той же "Елгаве" может дебютировать 18-летний гвинеец Юсуф Сов, который последние сезоны проводил в низших лигах Португалии.
В тот же день "Метта" на стадионе "Даугава" будет принимать заметно сникший после перехода в РФШ нигерийца Оффора "Даугавпилс". В первом круге встреча этих соперников получилась боевой - 4:2 в пользу двинчан. И сейчас есть основания полагать, что в противостоянии соседей по турнирной таблице (у "Даугавпилса" и "Метты" - по 12 очков, соответственно седьмое и восьмое места), будет также горячо. Три последние встречи "Даугавпилс" Александра Горшкова неизменно завершал вничью, "Метта" же в последних пяти матчах лишь раз проиграла.
Наконец, от "Тукумса" давно ждем уже первой победы. В пятницу команда Юргиса Калнса принимает у себя дома "Валмиеру".
Вопрос номер один - сколько мячей забьет в этой встрече лучший бомбардир "Вирслиги" с девятью мячами Арокодаре (в первом круге в матче против "Тукумса" нигериец также отличился)? Второй вопрос - сможет ли команда Тамаза Пертии в отсутствии одного из своих лидеров, португальца Жорже Тейшейры (дисквалификация на два матча за удаление в прошлой игре с "Вентспилсом"), оторваться еще больше от "Вентспилса" и сбросить с хвоста "Спартак"? Кстати, главные конкуренты "Валмиеры" проведут свои матчи на следующий день, 8 августа. У "Валмиеры" 18 очков и четвертая позиция. Столько же баллов у "Спартака", пятым пока что остается "Вентспилс" (15 очков).
В субботу "Вентспилс" принимает "Спартак". С одной стороны юрмалчане почти что всегда были "клиентами" футболистов "Вентспилса". Вот и в первом круге команда Виорела Фрунзы в Слоке без особых проблем добилась успеха - 3:1. Но тут надо понимать, что самая недисциплинированная команда "Вирслиги" снова будет обескровлена. На этот раз из-за красных карточек, заработанных в прошлом туре, в заявку не попадут Сармис Стуглис и Гуга Палавандишвили.
Да, вернутся те, кто уже отбыл свои дисквалификации, но от этого "желто-синим" не легче. Чехарда с составом продолжится и еще неизвестно, чем все закончится в субботу. "Вентспилс" по-прежнему находится в зоне турбулентности и так, судя по всему, будет продолжаться до тех пор, пока в Латвию не пустят находящегося в России хозяина команды Адлана Шишханова. Кажется, только с его появлением и личным участием в игре "Вентспилса" могут произойти какие-то подвижки. Пока же тут все тускло...
Наконец, в заключительном матче 13-го тура нас ждет не менее интересная встреча на стадионе "Аркадия" РФШ - "Лиепая".
Курземцы стремительно летят в пропасть, судорожно пытаясь по ходу второго круга как-то усилить состав.
Белорусский наставник лиепайчан Дмитрий Молош, понятное дело, больше смотрит в сторону своей родины. Так что появление еще одного белорусского легионера, в данном случае 24-летнего полузащитника Евгения Березкина (четыре года в БАТЭ), никого не должно удивлять. Хотя предпоследнее, девятое место "Лиепаи" в турнирной таблице - то еще удивление.
Трудно даже понять - что нужно делать не так, чтобы так низко пасть. В "Лиепае" это как-то неприлично быстро получилось. В этом матче гости не смогут рассчитывать на получившего одноматчевую дисквалификацию Кристерса Чударса. Хватит ли мотивации, сил и желания у лиепайчан отомстить РФШ за унижение в первом круге (2:5)?
Что касается команды Виктора Мороза, которая на днях усилилась не задержавшимся в Норвегии 25-летним игроком сборной Латвии Янисом Икауниексом (вот вам и главная интрига тура - футболист, имя которого прочно ассоциируется с "Лиепаей", 8 августа может выйти на матч против своей бывшей команды), то главная задача вице-чемпиона, который в последних пяти матчах пошел вразнос (две победы, ничья и два поражения) - зацепиться любыми способами за скрывающуюся за горизонтом "Ригу". У безоговорочного лидера "Вирслиги" - 33 очка, у РФШ - 28. Так что Морозу и его помощникам, думается, не надо объяснять, какова цена субботнего матча.
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