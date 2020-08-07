Футбол с Владимиром Ивановым: В 13-м туре "Вирслиги" - явление Икауниекса и ожидание Шишханова

Итак, в пятницу в календаре три матча в Риге и Тукумсе. По традиции, задаемся одними и теми же вопросами. Ну, например, сможет ли действующий чемпион страны "Рига" на домашнем стадионе "Сконто" продлить свою победную серию до 11 игр?

Пятничная игра у команды Олега Кононова - против застрявшей где-то глубоко в середине турнирной таблицы "Елгавы". Для гостей этот матч станет самым что ни на есть испытанием на прочность, и главный вопрос в этой связи - сколько мячей команда Олега Кубарева в итоге пропустит. Увы, но таковы сегодня реалии и расстановка сил.

То, что хозяева поля запланировали взять очередные три очка, понятно и так. Как и то, что состав "Риги" вновь видоизменится чуть ли не на половину. Благо, рижане могут себе это позволить без ущерба для качества.

У "Елгавы", которая в первом круге у себя дома уступила рижанам 0:3, с составом большие проблемы (предстоящий матч из-за дисквалификации пропустят Ингус Шлампе и Андрис Крушатин). И, как следствие, с игрой тоже. Конкретно - с нападением. 11 забитых мячей в 12 проведенных матчах говорят сами за себя. Наиболее любопытный момент в этой связи - появление новичков на стадионе "Сконто". А такие точно будут как у одних, так и у других. В той же "Елгаве" может дебютировать 18-летний гвинеец Юсуф Сов, который последние сезоны проводил в низших лигах Португалии.

Юсуф Сов ФОТО: fkjelgava.lv

В тот же день "Метта" на стадионе "Даугава" будет принимать заметно сникший после перехода в РФШ нигерийца Оффора "Даугавпилс". В первом круге встреча этих соперников получилась боевой - 4:2 в пользу двинчан. И сейчас есть основания полагать, что в противостоянии соседей по турнирной таблице (у "Даугавпилса" и "Метты" - по 12 очков, соответственно седьмое и восьмое места), будет также горячо. Три последние встречи "Даугавпилс" Александра Горшкова неизменно завершал вничью, "Метта" же в последних пяти матчах лишь раз проиграла.

Наконец, от "Тукумса" давно ждем уже первой победы. В пятницу команда Юргиса Калнса принимает у себя дома "Валмиеру".

Вопрос номер один - сколько мячей забьет в этой встрече лучший бомбардир "Вирслиги" с девятью мячами Арокодаре (в первом круге в матче против "Тукумса" нигериец также отличился)? Второй вопрос - сможет ли команда Тамаза Пертии в отсутствии одного из своих лидеров, португальца Жорже Тейшейры (дисквалификация на два матча за удаление в прошлой игре с "Вентспилсом"), оторваться еще больше от "Вентспилса" и сбросить с хвоста "Спартак"? Кстати, главные конкуренты "Валмиеры" проведут свои матчи на следующий день, 8 августа. У "Валмиеры" 18 очков и четвертая позиция. Столько же баллов у "Спартака", пятым пока что остается "Вентспилс" (15 очков).