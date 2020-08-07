В Елгаве разбился насмерть молодой мотоциклист. Ищут свидетелей

На пути мотоциклиста были препятствия, а именно - траншеи, образованные в результате ремонтных работ. Известно, что парень не имел законных оснований, чтобы передвигаться на данном транспортном средстве, а сотрудникам правоохранительных органов так и неизвестно, кому принадлежал мотоцикл.

Полиция назначила экспертизы, чтобы выяснить, употреблял ли водитель мотоцикла опьяняющие вещества до того, как сесть за руль. До сих пор неясны некоторые обстоятельства ЧП.

Если вы стали очевидцем происшествия на улице Мейю, свяжитесь со следователем по номеру телефона 63004266.

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