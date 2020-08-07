За прошедшие сутки в Латвии выявлено шесть новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки сделаны 2137 тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Сообщается, что три заразившихся были контактными персонами больных, один пациент вернулся из Польши, один заболевший связан со вспышкой Covid-19 в Мурьянской спортивной гимназии. Информация по еще одной персоне выясняется.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 210 046 тестов на Covid-19, выявлены 1281 инфицированных. На данный момент выздоровели 1070 человек, умерло 32 человека.
За сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся пять человек, все с заболеванием средней тяжести.
Выписано из стационаров 193 человека.
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