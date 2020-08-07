В Даугавпилсе появились электросамокаты, но что-то пошло не так

В середине июля компания Bolt в разных микрорайонах города установила сотни электросамокатов. Сообщается, что желающих прокатиться на них было очень много.

"После поездки транспортное средство необходимо оставить на территории, отмеченной на карте специального мобильного приложения, желательно вблизи парковочных мест для велосипедов или в другом безопасном месте на тротуаре, чтобы самокат не мешал другим участникам движения", - говорится в инструкции по использованию.

Однако есть и такие, кто понял эти указания немного иначе. Об этом пишет даугавпилсский портал grani.lv.

В социальных сетях периодически появляются фотографии самокатов на козырьках подъездов, на зеленной зоне и т.д.

В свою очередь Латгальская студия Латвийского радио 4 сообщает, что на электросамокаты также стали обращать внимание сотрудники муниципальной полиции. Заместитель начальника полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич отметил, что все зависит от того, кто пользуется самокатом.

"Отношение к ним неоднозначное. С одной стороны, по мнению людей это отличный способ передвижения. С другой стороны, у людей возникают вопросы о безопасности, как их эксплуатируют. Кто-то берет для передвижения, а кто-то поиграться или каким-то образом экстремально провести время. Эти ситуация у людей вызывают опасения безопасности", - прокомментировал он.

При этом Линкевич отметил, что на данный момент никаких инцидентов с тяжелыми последствиями зарегистрировано не было. Полиция самоуправления обращает внимание на тех, кто пренебрегает мерами безопасности и проезжает по местам скопления людей, не сбавляя скорости, но пока все ограничивается профилактическими беседами.