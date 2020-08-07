Смягчить или усилить ограничения в связи с Covid-19? Решение будет принято после выходных

Ранее Минздрав хотел предложить правительству смягчение ограничений с 11 августа, но теперь Винькеле не уверена, что такой шаг будет предпринят.

Она напомнила, что "полшага назад" в направлении усиления ограничений было уже сделано, когда ужесточились требования в секторе общественного питания.

На вопрос, соблюдают ли приехавшие из стран с высокой заболеваемостью требование 14-дневной изоляции, министр ответила, что, вероятно, большинство все же соблюдает это требование, потому что иначе заболеваемость Covid-19 в Латвии была бы выше.