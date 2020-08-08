Они стали миллионерами за год: Forbes впервые составил рейтинг TikTok-звезд

В него вошла Эддисон Рэй Истерлинг, которая заработала около 5 миллионов долларов в 2020 году с помощью TikTok. У нее 54,1 миллиона подписчиков. Девушка не только рекламирует известные бренды, она даже выпустила собственную линию косметики Item Beauty в партнерстве со стартапом Madeby, стала лицом American Eagle и вместе с мамой запустила подкаст на Spotify.

В июне 2019 года в TikTok появилась Чарли Д’Амелио. На данный момент она уже заработала 4 миллиона долларов. У нее 76,8 млн подписчиков. В ее TikTok есть видео с Парижской неделе моды для Prada. Она также снималась в рекламе Суперкубка, заключила спонсорскую сделку с косметической EOS, вместе с сестрой Дикси стала новым лицом Hollister. У девушки даже есть свой мерч.

У ее сестры Дикси Д’Амелио 32,8 млн подписчиков. За год она заработала 2,9 миллионов долларов. Она занимается музыкой, а ее первый сингл Be Happy собрал 58 миллионов просмотров и занял первое место в трендах YouTube.

От нее чуть чуть отстает Лорен Грэй. У девушки 46,1 млн подписчиков. Ее фан-база обеспечила ей сделки со Skechers, Hyundai и Burger King.

Следом идет молодой парень Джон Ричардс. Он заработал 1,5 миллиона долларов. У него заключены рекламные контракты с Reebok и HouseParty, есть свой мерч, реклама на YouTube и договор о создании песен с Warner Records.

Майкл Ли стал миллионером путем попроще. Он заключил многолетнее партнерство с производителем энергетиков Bang. За год доход Ли составил 1,2 миллиона долларов.

Спенсер Икс имеет 10 миллионов подписчиков. Его спонсорами являются Uno, Oreo и Sony. На них он заработал около 1,2 миллиона евро.