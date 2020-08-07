Элвис Мерзликин принес "Коламбусу" важную победу

Элвис Мерзликин помог "Коламбусу" добиться успеха в квалификационном раунде Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В третьем матче квалификации в овертайме "Коламбус Бдю Джекетс" обыграли "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 1:0, 1:0).
Игру в воротах "Коламбуса" начал финн Йонас Корписало, но в середине второго периода он в третий раз пропустил шайбу в ворота, отразив 12 из 15 бросков "Торонто". Тренер "Коламбуса" Джон Торторелла достаточно насмотрелся и дал шанс Элвису Мерзликину.
Этот хороший ход со стороны тренера окупился, так как "Коламбус" не только смогли отыграться, но и больше не пропускали шайбы в оставшиеся время. Мерзликин провел на льду 49 минут и 35 секунд и смог отразить 21 бросок по своим воротам.
Видео: "Коламбус" - "Мэйпл Лифс" самые яркие моменты игры
Хет-триком в составе "Коламбуса" отметился Пьер-Люк Дубуа, который забросил победную шайбу в ворота "Торонто". Также в рядах "Коламбуса" отличился Сет Джонс.
В рядах "Торонто" точными бросками отметились Коди Сиси, Вильям Нюландер и Николас Робертсон.
В отборочной серии до трёх побед "Коламбус" лидирует со счетом 2:1.
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