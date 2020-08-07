Элвис Мерзликин принес "Коламбусу" важную победу

В третьем матче квалификации в овертайме "Коламбус Бдю Джекетс" обыграли "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 1:0, 1:0).

Игру в воротах "Коламбуса" начал финн Йонас Корписало, но в середине второго периода он в третий раз пропустил шайбу в ворота, отразив 12 из 15 бросков "Торонто". Тренер "Коламбуса" Джон Торторелла достаточно насмотрелся и дал шанс Элвису Мерзликину.

Этот хороший ход со стороны тренера окупился, так как "Коламбус" не только смогли отыграться, но и больше не пропускали шайбы в оставшиеся время. Мерзликин провел на льду 49 минут и 35 секунд и смог отразить 21 бросок по своим воротам.

Видео: "Коламбус" - "Мэйпл Лифс" самые яркие моменты игры

Хет-триком в составе "Коламбуса" отметился Пьер-Люк Дубуа, который забросил победную шайбу в ворота "Торонто". Также в рядах "Коламбуса" отличился Сет Джонс.

В рядах "Торонто" точными бросками отметились Коди Сиси, Вильям Нюландер и Николас Робертсон.

В отборочной серии до трёх побед "Коламбус" лидирует со счетом 2:1.