За сутки в Литве выявили 23 новых случая Covid-19, в Эстонии - 10

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2194.

Общее число случаев коронавируса в стране теперь составляет 2194, коронавирусом больны 422 человека, 1658 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам. С 1 июня в Литве было зарегистрировано 118 завозных случаев.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализирован 961 первичный тест на Covid-19, и добавились 10 позитивных результатов тестов.

По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась девяти пациентам, на искусственной вентиляции легких находился один пациент. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

Всего в Эстонии сделано более 123 000 первичных тестов, из них 2133 дали позитивный результат.