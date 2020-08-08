Дубль Роналду не помог "Ювентусу" пройти "Лион". "Реал" тоже выбыл

Ювентус - Лион 2:1

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" одержал победу над "Лионом". Встреча состоялась в Италии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

"Лион" открыл счёт на 12-й минуте встречи благодаря голу Мемфиса Депая с пенальти. В конце первого тайма Криштиану Роналду ударом с 11-метровой отметки сравнял счёт, а на 60-й минуте португалец установил окончательный счёт в матче.

Несмотря на победу, "Ювентус" не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. Первый матч завершился победой "Лиона" со счётом 1:0.

Манчестер Сити - Реал Мадрид 2:1

В параллельном матче мадридский "Реал" во второй раз уступил "Манчестер Сити" и вылетел из Лиги чемпионов. Ответный матч состоялся в Англии и завершился с таким же счётом, как и первый - 2:1 в пользу "Сити".

Голами за "горожан" в этом матче отметились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус, а единственный гол в составе "Реала" провёл Карим Бензема. Для франуза этот гол стал 65-м в Лиге чемпионов и он вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Лидирует в гонке бомбардиров Криштиану Роналду (129 мячей).

Отметим также, что "Реал" впервые вылетел из Лиги чемпионов за время работы Зинедина Зидана в качестве главного тренера. Ранее испанский клуб трижды выигрывал трофей в этом турнире под руководством француза в 2016-2018 годах.

На 5-м году тренерской карьеры Зинедин Зидан впервые вылетел с клубом из #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/q6MeriIIn0 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 7, 2020

В субботу, 8 августа, состоятся последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов: "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1) и "Бавария" - "Челси" (3:0).

Напомним, что на момент приостановки турнира завершились лишь четыре из восьми противостояний 1/8 финала. Путёвку в четвертьфинал ранее обеспечили "Аталанта", "РБ Лейпциг", "Атлетико" и ПСЖ. Ни одна из этих команд ранее не выигрывала Лигу чемпионов, а "Аталанта" и вовсе является дебютантом турнира.

Добавим также, что все противостояния плей-офф, начиная с 1/4 финала, пройдут в Лиссабоне и будут состоять из одного матча.