Covid-19 выявлен еще у одной ученицы Мурьянской спортивной гимназии, у 42 работников тесты отрицательные

3 августа у одной девочки в медпункте школы выявили повышенную температуру. Об этом были информированы родители, которые забрали девочку домой. Ее тест на Covid-19 оказался позитивным.

Вчера родители увезли домой двух воспитанников отделения велоспорта, тест у которых был негативным, а также трех учеников с выявленным Covid-19.

Сегодня будут доставлены домой и остальные семь детей с подтвержденным коронавирусом.

17 июля в помещениях школы находилось 102 воспитанника, и все они должны быть протестированы на Covid-19, сообщил Чеверс.

1 сентября в школе планируется начать очные занятия и тренировки. Все воспитанники должны буду показать негативный тест на Covid-19.