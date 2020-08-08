Оппозиция трех женщин, Лукашенко, наемники. Самое важное о выборах в Беларуси

В воскресенье ожидаются ,наверное, самые важные президентские выборы в Беларуси. Маловероятно, что результат будет отличаться от предыдущих пяти, но на этот раз широкая поддержка оппозиции населением говорит о том, что в Беларуси подул ветер перемен.
"Эти президентские выборы в Беларуси значительно отличаются от предыдущих новым представлением о том, кто находится в большинстве", - сказал Алексей Знаткевич, журналист радиостанции RFE / RL. "На предыдущих выборах всегда было ощущение, что большинство либо поддерживает президента, либо, по крайней мере, достаточно безразлично, чтобы принять его [Александра Лукашенко]".
На предыдущих выборах разница между результатами выборов и независимыми опросами была значительной, достигая 30%. "Всегда был аргумент - что ж, результаты были сфабрикованы, но Лукашенко все равно поддерживает больше людей, чем альтернативных кандидатов", - сказал Знаткевич на вебинаре, организованном аналитическим центром German Marshall Fund of the United States. Теперь так уже не говорят не только в Минске, но и за пределами крупных городов.
Три женщины и Лукашенко
На этих выборах самым яростным конкурентом Лукашенко является Светлана Тихановская - нетипичный кандидат, которая признает, что у нее нет политических амбиций. Ее кампания направлена на поражение Лукашенко, чтобы после этого можно было провести свободные и справедливые выборы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не считает такими ни одни выборы в Беларуси с 1995 года.
Тихановская выдвинула свою кандидатуру после того, как был арестован ее муж, Сергей Тихановский, известный YouTube-блогер с более чем 270 000 подписчиков. Арест произошел вскоре после того, как Тихановский заявил, что собирается баллотироваться в президенты.
На ранних этапах выборов главный соперник Лукашенко, банкир Виктор Бабарико и его сын, также были заключены под стражу, а второй наиболее реалистичный кандидат, Валерий Чепкало, не был зарегистрирован из-за якобы недействительных подписей. Он решил покинуть страну перед выборами по соображениям безопасности. Поскольку двух "кандидатов надежды" не допустили к выборам, их штаб - во главе с лидером кампании Бабарико Марией Колесниковой и женой Валерия Чепкало Вероникой Чепкало - объединился со Светланы Тихановской.
Таким образом, три женщины бросили вызов Лукашенко, который часто использует в своей речи сексистские выражения.
Оппозиция уделяет наибольшее внимание самоопределению и мирным протестам, считает Алена Анхарельшева, преподаватель Европейского колледжа гуманитарных наук. "Я очень скептична, но в то же время очень оптимистично настроена", - говорит она. Основу для оптимизма дает единство, которого удалось добиться кампании Тихановской.
Есть ли повод оптимистично надеяться, что на этот раз оппозиция может победить? Вряд ли, потому что правительство еще с предвыборного периода проводит репрессии.
"Власти начали раннюю репрессивную кампанию и пытались запугать людей. Они пытались заблокировать поток информации", - сказал Знаткевич. Правозащитный центр "Весна" насчитал более 1300 произвольных арестов протестующих, около 200 человек подверглись административным арестам по политическим мотивам, еще 25 человек признаны политическими заключенными.
Выступая во вторник перед народом и парламентом, Лукашенко пообещал "самый жесткий" ответ на несанкционированные демонстрации. Это, конечно, удобная позиция в обстоятельствах, когда институты, подчиненные его режиму, решают, какие протесты разрешить, а какие нет, каких кандидатов допустить к выборам, а каких нет.
Тихановской, как официальному кандидату в президенты, разрешили провести несколько митингов в поддержку, и они были очень популярны - на прошлой неделе в Минске собрались десятки тысяч человек.
Незадолго до выборов милости пришел конец, и митинги уже нельзя было провести из-за "внезапного" ремонта. В последний момент на местах отмененных мероприятий начались аресты.
Знаткевич подчеркивает, что правительству не особо нравится широкое освещение акций протеста в YouTube, Telegram и других социальных сетях, которыми белорусы в последние годы все активнее пользуются. Это наглядно показывает, что у Лукашенко нет всеобщей поддержки.
Стоит ли бояться, что начнется насилие?
Наблюдатели за событиями в Беларуси обеспокоены тем, что режим Лукашенко может применить насилие в случае неудачного избирательного процесса.
Анхарельшева указывает на существенную разницу между кампаниями Тихановской и Лукашенко. Тихановская на митингах встречается со сторонниками и активно работает в цифровой среде, Лукашенко ездит в тур по силовым структурам. В обращениях к народу он использовал жесткий тон и обещал расправиться с теми, кто не подчиняется закону.
Анхарельшева говорит, что на избирательных участках также заметна агрессия среди сотрудников комиссий и наблюдателей; появляется почва для возможного насилия.
"Он не уйдет добровольно", - убежден Знаткевич.
Он считает, что Западным странам ясно надо дать понять, что насилие - особенно масштабное насилие - недопустимо.
Джонатан Кац, исследователь аналитического центра German Marshall Fund, добавляет, что США и Европа также должны очень открыто говорить о характере президентских выборов в Беларуси, которые не являются ни справедливыми, ни свободными. Он подчеркивает, что Западу обязательно надо потребовать освобождения всех политических заключенных.
Беларусь и Россия
Андрей Елисеев, руководитель восточноевропейского исследовательского центра East Center, отмечает, что в предвыборный период в публичном пространстве Беларуси высказывались различные предположения о "руке России", однако свидетельств связи альтернативных кандидатов с Россией нет.
Между тем, в российских СМИ события в Беларуси изображаются как "цветная революция", попытки феминистских групп разрушить семейные ценности и появляются также разговоры о заговоре Лукашенко с Западом.
Основные подконтрольные российскому правительству каналы не освещают белорусские выборы без намеков на пропаганду.
Одним из ярких событий предвыборного периода стало задержание 33 наемников российской военной компании "Вагнер". Елисеев считает, что Лукашенко не договаривался об этом эпизоде с Владимиром Путиным. Он указывает на ряд странностей в реакции Минска на это событие: если "вагнеровцы" были посланы для дестабилизации ситуации в Беларуси (по словам Лукашенко), то почему Минск сразу не направил дипломатическую ноту протеста и не ужесточил пограничный контроль? Нота была отправлена только после того, как днем позже Россия ужесточила пограничный контроль.
Выступая во вторник, Лукашенко заявил, что в Беларусь отправлена еще одна группа наемников. "И снова мы видим довольно странную реакцию", - подчеркивает Елисеев.
"Если группы боевиков уже отправлены в Беларусь, то почему Беларусь не подает официальную дипломатическую ноту, не усиливает пограничный контроль и так далее?"
Задержание наемников создаст напряженность в отношениях между Беларусью и Россией. "Это событие меняет правила игры, потому что Лукашенко не воспринимается как партнер, на которого Кремль может положиться", - сказал Елисеев.
В свою очередь Знаткевич заявил, что Москва хочет, чтобы Лукашенко оставался у власти как можно дольше, особенно если позиции президента Беларуси будут ослаблены. Такой сценарий вполне возможен, потому что реакция Лукашенко на вспышку Covid-19 - безразличие и даже издевательство над погибшими - возмутила жителей страны.
Выборы президента Республики Беларусь состоятся 9 августа. Досрочное голосование началось во вторник.
Фото: Протесты в Беларуси
Фото: Тысячи людей выражают поддержку Тихановской на митинге в Минске
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