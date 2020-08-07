Национальное объединение и ЛОР не готовы сотрудничать в Рижской думе и с ЧСР

"Вчера на совещании кандидатов была протянута красная линия и в отношении ЧСР. С ними коалицию делать не будем", - сообщил политик.

Ранее лидер списка Visu Latvijai!-TB/LNNK и ЛОР Эйнар Цилинскис заявил, что эти партии не будут сотрудничать в думе с "Согласием" и его обломками. По его мнению, "Согласию" и ЧСР следовало бы поработать в оппозиции. Однако в отношении ЧСР Цилинскис красных линий не проводил, чтобы не зайти в тупик при формировании новой коалиции в думе.