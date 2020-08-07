Обновлен список стран, после возвращения из которых необходимо соблюдать самоизоляцию

Таким образом, в Латвии 14-дневную самоизоляцию необходимо соблюдать лицам, возвращающимся из или пересекшим транзитом 17 стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС), а также Монако, Андорру и Сан-Марино.

Среди 17 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Люксембург, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия и Кипр.

Также самоизоляцию нужно соблюдать при возвращении из Австралии, Марокко и Канады или путешествии транзитом через эти страны, для которых с 1 июля открыты внешние границы ЕС.

Самая высокая заболеваемость Covid-19 среди стран ЕЭЗ и ЕС по-прежнему в Люксембурге, где она составляет 182,6 случая на 100 тыс. жителей. Далее следует Румыния, где заболеваемость составляет 85,6 случая на 100 тыс. жителей.

В странах Балтии отмечен рост заболеваемости. В Латвии заболеваемость "Covid-19" выросла до 3,8 случая на 100 тыс. человек, в Литве - до 7,6 случая, а в Эстонии - до 7,3 случая.