В субботу в Латвии ожидается жара до +30 градусов

Количество облаков будет небольшим и переменным. Во второй половине дня и вечером возможны локальные дожди и грозы.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня практически не будет ветра, позже будет дуть слабый или умеренный ветер. Температура воздуха на рассвете составит около +17 градусов, в пригородах - +13..+15 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +24 градуса у моря и +28 градусов - в центре города.