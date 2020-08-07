В субботу в Латвии ожидается жара до +30 градусов

В субботу температура воздуха в Латвии повысится до +26..+30 градусов, хотя местами на побережье будет не теплее +23 градусов, прогнозируют синоптики.
Наибольшая жара ожидается в Курземе и Земгале, а наименьшая - на побережье Рижского залива.
Количество облаков будет небольшим и переменным. Во второй половине дня и вечером возможны локальные дожди и грозы.
Ветер преимущественно будет слабым, возможно безветрие. Ночью местами образуется туман, а минимальная температура воздуха составит +11..+17 градусов.
В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня практически не будет ветра, позже будет дуть слабый или умеренный ветер. Температура воздуха на рассвете составит около +17 градусов, в пригородах - +13..+15 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +24 градуса у моря и +28 градусов - в центре города.
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