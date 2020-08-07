Какие партии больше всего потратили средств во время периода агитации?

ЧСР до 5 августа потратила 155 998 евро, НКП - 152 394 евро, а KPV LV - 141 070 евро.

Далее следует объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", которые задекларировали траты в размере 114 242 евро, "Новое Единство" с 111 907 евро и Русский союз Латвии с 109 978 евро.

На шестом месте по потраченной на агитацию сумме находится Союз "зеленых" и крестьян, потративший 105 171 евро, на седьмом - "Согласие" с 104 181 евро, а на восьмом - национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийское объединение регионов, потратившие 90 934 евро.

В свою очередь партия "Альтернатива" на предвыборную агитацию потратила 28 042 евро, а "Партия Центра" - 2610 евро.

Общая сумма, на которую партии заключили договоры об агитации, составляет 1 116 537 евро.

KNAB напоминает, что до внеочередных выборов в Рижскую думу у партий есть ограничение на то, сколько средств они могут потратить на рекламу, благотворительность и аналогичные мероприятия. Каждая партия на предвыборную агитацию может потратить не более 171 706,89 евро. Для не связанного с партиями лица этот лимит составляет 6450 евро.