SPKC просит отозваться пассажиров, которые 31 июля ехали автобусом Рига-Даугавпилс

В рамках эпидемиологического расследования специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выяснили, что больной Covid-19 человек 31 июля ехал автобусом Рига-Даугавпилс, который выехал их Риги в 18:05.
SPKC просит всех пассажиров этого автобуса связаться с эпидемиологами по телефону 67271738. Если они отмечают у себя симптомы заболевания, необходимо связаться с семейным врачом и сдать анализ на Covid-19.
Оплачиваемый государством тест на Covid-19 можно сдать и при отсутствии симптомов. Для этого нужно записаться по телефону 8303.
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