Пт, 7.08.2020
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SPKC просит отозваться пассажиров, которые 31 июля ехали автобусом Рига-Даугавпилс

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

В рамках эпидемиологического расследования специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выяснили, что больной Covid-19 человек 31 июля ехал автобусом Рига-Даугавпилс, который выехал их Риги в 18:05.

SPKC просит всех пассажиров этого автобуса связаться с эпидемиологами по телефону 67271738. Если они отмечают у себя симптомы заболевания, необходимо связаться с семейным врачом и сдать анализ на Covid-19.

Оплачиваемый государством тест на Covid-19 можно сдать и при отсутствии симптомов. Для этого нужно записаться по телефону 8303.

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