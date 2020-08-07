SPKC просит отозваться пассажиров, которые 31 июля ехали автобусом Рига-Даугавпилс

SPKC просит всех пассажиров этого автобуса связаться с эпидемиологами по телефону 67271738. Если они отмечают у себя симптомы заболевания, необходимо связаться с семейным врачом и сдать анализ на Covid-19.

Оплачиваемый государством тест на Covid-19 можно сдать и при отсутствии симптомов. Для этого нужно записаться по телефону 8303.