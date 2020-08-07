Видео ⟩ Минск: водители устроили акцию протеста. Они сигналят и включают песню Цоя "Перемен!"

В Минске на центральной улице города (проспект Независимости) водители устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, которых посадили на 10 суток за то, что они включили песню Виктора Цоя "Перемен!" на городском празднике, организованном властями.
Как пишет "Медуза", водители сигналят и включают "Перемен!".
В свою очередь Tut.by пишет, что примерно спустя полчаса после начала протеста на проспекте Независимости сотрудники ГАИ начали перекрывать улицу.
В Минске проходит акция в поддержку арестованных на 10 суток Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, которые включили песню «Перемен» на провластном митинге. Автомобилисты сигналят и включают ту же песню. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/PctvmdIhnv— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 7, 2020
Минск сейчас pic.twitter.com/27Yx2gHECn— pankrys⚪🔴⚪ (@pankrys) August 7, 2020
Напомним, в Минске в пятницу, 7 августа, на 10 суток посадили диджеев Владислава Соколовского и Кирилла Галанова. Музыканты 6 августа поставили композицию Виктора Цоя "Перемен!" на городском празднике, который хотела посетить и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после того, как был запрещен ее митинг на другой площадке.
"Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов - Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом",
- сказал звукооператор Галанов в суде.
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