Пт, 7.08.2020
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Видео ⟩ Минск: водители устроили акцию протеста. Они сигналят и включают песню Цоя "Перемен!"

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

В Минске на центральной улице города (проспект Независимости) водители устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, которых посадили на 10 суток за то, что они включили песню Виктора Цоя "Перемен!" на городском празднике, организованном властями.

Как пишет "Медуза", водители сигналят и включают "Перемен!".

В свою очередь Tut.by пишет, что примерно спустя полчаса после начала протеста на проспекте Независимости сотрудники ГАИ начали перекрывать улицу.

Напомним, в Минске в пятницу, 7 августа, на 10 суток посадили диджеев Владислава Соколовского и Кирилла Галанова. Музыканты 6 августа поставили композицию Виктора Цоя "Перемен!" на городском празднике, который хотела посетить и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после того, как был запрещен ее митинг на другой площадке. 

"Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов - Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом",

- сказал звукооператор Галанов в суде.

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