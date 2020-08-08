Видео ⟩ "Когда уходит любовь": Баста и Zivert в новом клипе сыграли мужа и жену

"Композиция и, снятое на нее, лиричное немое кино - моя история о том, как я повзрослела, - написала певица в Instagram.

Юлия отметила, что Баста для нее не просто музыкант.

"то человек, чья музыка воспитывала во мне стремление найти свой путь и никогда не сдаваться, эта музыка помогала жить годами. Этот дуэт всегда был моей мечтой!" - указала она.

Она заверила слушателей, что "Не болей" - это не просто песня, а "осознанный диалог между мужчиной и женщиной, которые просто однажды понимают, что, когда уходит любовь, бессилен Бог".

Режиссер клипа Алексей Куприянов. Баста и Zivert играют супругов.

"Я не играла, я прожила каждый кадр, как скриншот из собственной жизни, вытаскивая наружу то, что каждый из нас, включая меня, хотя бы однажды пережил", - сказала Юлия о своей роли жены, которая решила расстаться с мужем.

Видео: Баста & Zivert - "Не болей"