Сб, 8.08.2020
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Видео ⟩ "Когда уходит любовь": Баста и Zivert в новом клипе сыграли мужа и жену

Юлия Zivert

ФОТО: https://www.instagram.com/_zivert/?hl=ru

Хип-хоп исполнитель Баста (Василий Вакуленко) и певица Zivert (Юлия Зиверт) представили клип на новую песню об уходящей любви "Не болей".

"Композиция и, снятое на нее, лиричное немое кино - моя история о том, как я повзрослела, - написала певица в Instagram.

Юлия отметила, что Баста для нее не просто музыкант. 

"то человек, чья музыка воспитывала во мне стремление найти свой путь и никогда не сдаваться, эта музыка помогала жить годами. Этот дуэт всегда был моей мечтой!" - указала она. 

Она заверила слушателей, что "Не болей" - это не просто песня, а "осознанный диалог между мужчиной и женщиной, которые просто однажды понимают, что, когда уходит любовь, бессилен Бог".

Режиссер клипа Алексей Куприянов. Баста и Zivert играют супругов. 

"Я не играла, я прожила каждый кадр, как скриншот из собственной жизни, вытаскивая наружу то, что каждый из нас, включая меня, хотя бы однажды пережил", - сказала Юлия о своей роли жены, которая решила расстаться с мужем. 

Видео: Баста & Zivert - "Не болей"

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