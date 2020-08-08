Ответственность за заболевших Covid-19 детей возложили на плечи родителей

Вместо того, чтобы дети время до выздоровления проводили в школе, всю ответственность за их перемещение и изоляцию возложили на плечи родителей.

После первых двух констатированных случаев Мурьянская школа была готова изолировать подростков в своих помещениях, но, когда оказалось, что заболевших больше, родителям сообщили, что детей нужно вести домой, и тем, кто будет везти заболевших, придется соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

"Вечером мне в эпидемиологическом центре сказали - звоните в скорую помощь, у них спецодежда, они могут отвезти. Я звоню туда, они мне дают телефон - звоните в эту фирму, чтобы они обеспечили. Хорошо, это платная услуга. Я звоню туда, а мне вместо этого говорят - нет, мы больше этого не обеспечиваем", - рассказал Давис Симанс, отец одного из заболевших воспитанников Мурьянской школы.

Так как соответствующие средства персональной защиты недоступны, единственным решением было бы договориться с кем-то, кто возьмет на себя риски, или же ехать самому и потом провести 14 дней в изоляции, не работая.

"Я это позволить не могу. Не может быть так, что структуры просто говорят - мы за это не можем ответить, пусть отвечают родители!" - считает отец спортсмена.

Вторая проблема - где разместить заболевшего, чтобы семья была защищена? В интервью Panorāma отец указал, что в этом случае вся семья на три недели покинет квартиру, пока заболевший выздоровеет.

Руководитель Мурьянской спортивной школы Сергей Северс пояснил, что везти детей домой посоветовал Центр по контролю и профилактике заболеваний. Обеспечить изоляцию в школе для двух детей можно бы было, но выздоровление десяти и более подростков в помещениях школы невозможно.

Представитель SPKC Юрий Перевощиков был безжалостен - родителям, отсылая детей в лагеря и спортивные школы, нужно было считаться с тем, что такая ситуация может образоваться.

"Такие риски описаны и вообще известны", - ответил Перевощиков.

Он указал, что у SPKC не было бы возражений, что детей изолируют в школе, если бы им был обеспечен медицинский персонал, оборудованный защитными средствами, но "в жизни так не происходит". Планируя открытие лагерей, не было предусмотрено переоборудовать их в изоляторы для заболевших, отметил Перевощиков.

Еще один аргумент против размещена зараженных в школе - количество заболевших учеников может вырасти.

Напомним, в Мурьянской спортивной школе на этой неделе была открыта вспышка Covid-19 - заболели десять подростков-велосипедистов в возрасте от 15 до 18 лет, а также один тренер.

В пятницу выяснилось, что тест на Covid-19 был положительным и у одной легкоатлетки, это означает, что вирус, скорее всего, распространился дальше по школе, а не только в конкретной группе спортсменов. Поэтому специалисты призывают проверить всех подростков, которые с 17 июля находились в Мурьянской спортивной школе.