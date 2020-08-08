В США после употребления средства для дезинфекции рук умерли четыре человека

Службы здравоохранения пока что идентифицировали 15 пострадавших в Аризоне и Нью-Мексико, которые между 1 мая и 30 июня были доставлены в больницу после отравления метанолом.

Пациенты - преимущественном мужчины в возрасте от 21 до 65 лет.

Шесть пациентов перед госпитализацией пережили сильные судороги. Семеро пациентов уже выписаны из больницы, однако не без последствий, в частности, трое из них практически полностью потеряли зрение. Четверо пациентов умерли, а остальные по-прежнему находятся в больнице.

В новом сообщении Продовольственно-ветеринарной службы отмечается серьезное негативное влияние питья средства для дезинфекции рук на здоровье человека.

Людям ни в коем случае не стоит употреблять внутрь средство для дезинфекции рук. Несмотря на то, что иногда, особенно среди детей, это может произойти случайно, есть и люди, которые делают это в целях опьянения, говорится в сообщении.

Чтобы средством для дезинфекции рук можно было торговать, в его составе должно присутствовать активные вещества этанол, изопропанол или хлорид бензалкония, пишет Live Science.

Однако многие производители добавляют в него в опасных количествах метанол, что может привести к тяжелом отравлению.

Несмотря на то, что метанол является видом алкоголя, он чрезвычайно важен и присутствует в таким веществах как антифриз и гоночное топливо.