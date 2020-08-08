Сб, 8.08.2020
Проституция - это социальная проблема, также надо работать с теми, кто покупает проституток. Начальник отдела по борьбе с сутенерством и торговлей людьми

За прошедшие сутки в Латвии выявлено семь новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделан 1891 тест на Covid-19, выявлено семь новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, трое заболевших были контактными лицами, один вернулся из Эстонии, а по оставшимся трем случаям начато эпидемиологическое расследование.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 211 937 тестов на Covid-19, выявлен 1288 инфицированных. Умерли за время пандемии 32 человека.

За прошедшие сутки госпитализированы два человека с Covid-19. В целом в больницах лечатся семь человек, все с заболеванием средней тяжести.

Выписаны из стационаров 193 пациентов.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ