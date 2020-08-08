Рижское "Динамо" начнёт новый сезон КХЛ серией из четырёх домашних матчей

Рижское "Динамо" начнёт "регулярку" серией из четырёх игр на своей площадке с 3 по 11 сентября. В эту серию входят поединки с "Барысом", 5 сентября с хельсинским "Йокеритом", 8 сентября с подмосковным "Витязем", а 11 числа - с нижнекамским "Нефтехимиком".

Конец регулярного сезона рижане тоже проведут на своём поле - команда встретится с уфимским "Салават Юлаев", минским "Динамо" и хабарвоским "Амуром".

Сезон КХЛ откроет матч московского ЦСКА и казанского "Ак Барса". Встреча состоится 2 сентября в Москве.

Всего за 142 игровых дня планируется провести 690 матчей.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 игр. Дважды клубы будут встречаться между собой (44 матча), 8-10 раз - с командами своего дивизиона, и еще 6-8 раз - с командами второго дивизиона своей конференции.

По сравнению с прошлым сезоном, среднее число игр в день снизилось с 4,99 до 4,86, что является самыми низким показателем за последние восемь лет.

Принимая во внимание изменение числа команд, а также, чтобы снизить расходы на логистику, лига изменила состав дивизионов. Так, нижегородское "Торпедо" спустя сезон вернулось в Восточную конференции, а новосибирская "Сибирь" будет играть в дивизионе Чернышова. В Западной конференции рижское и московское "Динамо" будут в дивизионе Тарасова вместо "Сочи" и "Витязя".

После поездок в Сибирь и на Дальний Восток у каждой из команд будет перерыв в три-четыре дня.

Впервые все клубы Западной конференции будут играть матчи в Хабаровске против "Амура" до Нового года.

Начало плей-офф запланировано на 2 марта, а седьмой матч розыгрыша Кубка Гагарина, если необходимо, пройдёт 30 апреля.

Для удобства фанатов в первом и втором круге плей-офф матчи обеих конференций пройдут в один день. Это позволит избежать одновременного начала матчей, и болельщики смогут в прямом эфире следить за всеми играми. Все матчи одной серии плей-офф будут проходить через день.