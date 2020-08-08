Рижское "Динамо" начнёт новый сезон КХЛ серией из четырёх домашних матчей

Рижское "Динамо" начнёт новый сезон 3 сентября домашним матчем против нур-султанского "Барыса" и закончит регулярный чемпионат на своём после матчем против хабаровского "Амура", свидетельствует опубликованный в пятницу календарь игр КХЛ.
Рижское "Динамо" начнёт "регулярку" серией из четырёх игр на своей площадке с 3 по 11 сентября. В эту серию входят поединки с "Барысом", 5 сентября с хельсинским "Йокеритом", 8 сентября с подмосковным "Витязем", а 11 числа - с нижнекамским "Нефтехимиком".
Конец регулярного сезона рижане тоже проведут на своём поле - команда встретится с уфимским "Салават Юлаев", минским "Динамо" и хабарвоским "Амуром".
Сезон КХЛ откроет матч московского ЦСКА и казанского "Ак Барса". Встреча состоится 2 сентября в Москве.
Всего за 142 игровых дня планируется провести 690 матчей.
Каждый из 23 клубов проведет по 60 игр. Дважды клубы будут встречаться между собой (44 матча), 8-10 раз - с командами своего дивизиона, и еще 6-8 раз - с командами второго дивизиона своей конференции.
По сравнению с прошлым сезоном, среднее число игр в день снизилось с 4,99 до 4,86, что является самыми низким показателем за последние восемь лет.
Принимая во внимание изменение числа команд, а также, чтобы снизить расходы на логистику, лига изменила состав дивизионов. Так, нижегородское "Торпедо" спустя сезон вернулось в Восточную конференции, а новосибирская "Сибирь" будет играть в дивизионе Чернышова. В Западной конференции рижское и московское "Динамо" будут в дивизионе Тарасова вместо "Сочи" и "Витязя".
После поездок в Сибирь и на Дальний Восток у каждой из команд будет перерыв в три-четыре дня.
Впервые все клубы Западной конференции будут играть матчи в Хабаровске против "Амура" до Нового года.
Начало плей-офф запланировано на 2 марта, а седьмой матч розыгрыша Кубка Гагарина, если необходимо, пройдёт 30 апреля.
Для удобства фанатов в первом и втором круге плей-офф матчи обеих конференций пройдут в один день. Это позволит избежать одновременного начала матчей, и болельщики смогут в прямом эфире следить за всеми играми. Все матчи одной серии плей-офф будут проходить через день.
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