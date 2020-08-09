"Бавария" и "Барселона" уверенно вышли в четвертьфинал

Барселона - Наполи 3:1

Каталонская "Барселона" после первого матча против "Наполи" (1:1) у себя дома обыграла итальянскую команду со счётом 3:1. Счёт в матче открыл защитник "Барсы" Клеман Лангле. Через 13 минут капитан каталонцев Лионель Месси удвоил преимущество каталонской команды, а в конце первого тайма счёт до разгромного довёл нападающий "Барсы" Луис Суарес, точно пробив с пенальти. Единственным голом в составе "Наполи" отметился Лоренцо Инсинье.

Стоит добавить, что каталонский клуб 13-й раз подряд вышел в 1/4 финала турнира. В последний раз "Барселона" вылетала в 1/8 финала в 2007 году от "Ливерпуля".

Бавария - Челси 4:1

Мало кто сомневался, что после выездной победы со счётом 3:0 "Бавария" у себя дома растеряет преимущество. В ответном матче мюнхенцы у себя дома обыграли "Челси" во второй раз, но на этот раз со счётом 4:1.

Голами в этом матче отметились Роберт Левандовски (дубль), Иван Перишич и Корентин Толиссо, а единственный гол "Челси" забил нападающий Тэмми Абрахам.

Отметим, что команда Романа Абрамовича вылетела на стадии 1/8 финала в четвёртом сезоне подряд.

Напомним, что ранее путёвку в четвертьфинал себе обеспечили "Аталанта", "РБ Лейпциг", "Атлетико", ПСЖ, "Лион" и "Манчестер Сити".

Добавим также, что все противостояния плей-офф, начиная с 1/4 финала, пройдут в Лиссабоне и будут состоять из одного матча.

Расписание 1/4 финала Лиги чемпионов:

12.08 Аталанта - ПСЖ

13.08 РБ - Лейпциг - Атлетико

14.08 Барселона - Бавария

15.08 Манчестер Сити - Лион

Полуфиналы:

18.08 РБ Лейпциг/Атлетико - Аталанта/ПСЖ

19.08 Манчестер Сити/Лион - Барселона/Бавария