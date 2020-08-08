Мерзликин пропустил три шайбы за четыре минуты. "Коламбус" вёл 3:0, но проиграл в овертайме

Примечательно, что до 17-й минуты третьего периода Мерзликин держал свои ворота на замке, а его клуб вёл в счёте 1:0.

Однако в итоге матч завершился со счётом 3:4 (1:0, 1:0, 1:3, 0:1).

Мерзликин провёл на льду 73 минуты и десять секунд и отразил 49 из 53 бросков противника (92,5%).

Интересно, что вратарь записал на свой счёт и результативную передачу - он стал ассистентом первого гола "Коламбуса".

К 57-й минуте матча "Коламбус" имел преимущество уже в три шайбы и до места в розыгрыше Кубка Стэнли оставалось совсем чуть-чуть.

Однако игроки "Торонто" сумели за неполные четыре минуты забросить три шайбы, перевести игру в овертайм и одержать победу.

Видео: Самые яркие моменты матча

В составе "Коламбуса" заброшенными шайбами отметились Кем Аткинсон, Владислав Гавриков и Бун Дженнер.

В свою очередь в составе "Кленовых листьев" голы на свой счёт записали Уильям Ниландер, Джон Таварес, Зек Химан и Остон Мэттьюс, забросивший победную шайбу в овертайме.

Таким образом, счёт в квалификационной серии до трёх побед стал 2:2. Это означает, что решающий матч будет проведён в ночь на понедельник - в три часа по латвийскому времени.