Из-за аварий на Юрмальском и Таллиннском шоссе образовались пробки
В результате аварии днем в субботу затруднено движение транспорта на Юрмальском шоссе в направлении Юрмалы.
Как сообщает агентство LETA, на Юрмальском шоссе вскоре после поворота с Рижской окружной на Лиепаю произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате чего образовалась пробка, которая начинается еще до виадука.
Чтобы пересечь указанный участок пути, придется потратить дополнительно около 15 минут.
Пробка и на Таллиннском шоссе
В обед авария произошла и возле Адажи, в результате чего образовалась большая пробка на Таллиннском шоссе.
ДТП произошло недалеко от моста через Гаую. Как агентство LETA узнало в Госполиции, по предварительной информации, столкнулись мотоцикл и легковая автомашина Mercedes-Benz, пострадали четыре человека. Движение на месте аварии регулирует полиция.
🇱🇻 Avārija uz Tallinas šosejas #A1 starp #Ādaži #Latvija un tiltam pāri Gaujai.— BreakingLV (@breakinglv) August 8, 2020
🎥 Viktorija Kirilova (Jezduni) pic.twitter.com/OIqyZKeWOp
Поток транспорта в направлении Саулкрасты в субботу большой, поэтому пробка у Адажи растянулась на несколько километров.
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