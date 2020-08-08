Из-за аварий на Юрмальском и Таллиннском шоссе образовались пробки

Как сообщает агентство LETA, на Юрмальском шоссе вскоре после поворота с Рижской окружной на Лиепаю произошло столкновение нескольких автомобилей, в результате чего образовалась пробка, которая начинается еще до виадука.

Чтобы пересечь указанный участок пути, придется потратить дополнительно около 15 минут.

Пробка и на Таллиннском шоссе

ФОТО: скриншот видео

В обед авария произошла и возле Адажи, в результате чего образовалась большая пробка на Таллиннском шоссе.

ДТП произошло недалеко от моста через Гаую. Как агентство LETA узнало в Госполиции, по предварительной информации, столкнулись мотоцикл и легковая автомашина Mercedes-Benz, пострадали четыре человека. Движение на месте аварии регулирует полиция.

Поток транспорта в направлении Саулкрасты в субботу большой, поэтому пробка у Адажи растянулась на несколько километров.