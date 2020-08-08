В Литве за сутки подтверждено 37 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 14

Литва

В Литве - плюс 37 случаев нового коронавируса за сутки. Таким образом, всего в стране вирус констатирован у 2231 человека.

1668 из них выздоровели.

За прошедшие сутки было сделано 4814 анализов, а всего - 550 176.

В Литве от Covid-19 умер 81 человек, еще у 13 зараженных причина смерти была иная. За прошедшие сутки коронавирус жизней не унес.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1405 первичных тестов на коронавирус, из них позитивный результат дали 14.

По данным регистра населения, восемь новых случаев зафиксировано в Тартумаа — в том числе 2 в городе Тарту. Три зафиксированных за сутки тартумааских случая связаны с ночным клубом Shooters. По одному новому случаю выявлено в Харьюмаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Пылвамаа. Ляэне-вируский случай связан со вспышкой в тартуском ночном клубе Vabank.

В одном случае в регистре не указан уезд.

В ходе эпидемиологических исследований департамент здоровья установил, что с очагом Vabank связаны 35 случаев заражения, с ночным клубом Naiiv 16, а с ночным клубом Shooters 11 случаев.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась в Эстонии восьми пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ.

Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.

Следующие две недели являются для Эстонии критическим временем, в течение которого можно взять вспышки под контроль, если все будут вести себя ответственно. Самая эффективная мера профилактики инфекции - дистанцирование. В многолюдных местах и особенно в помещении, где невозможно сохранять дистанцию между людьми, рекомендуется носить маски. Департамент здоровья рекомендует по возможности избегать закрытых многолюдных мест.