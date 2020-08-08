Сб, 8.08.2020
Проституция - это социальная проблема, также надо работать с теми, кто покупает проституток. Начальник отдела по борьбе с сутенерством и торговлей людьми
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • SPKC просил отозваться всех пассажиров автобуса Рига-Даугавпилс. Этого не сделал никто

SPKC просил отозваться всех пассажиров автобуса Рига-Даугавпилс. Этого не сделал никто

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Пока что в Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) не обратился ни один пассажир автобуса Рига-Даугавпилс, в котором 31 июля ехал заболевший Covid-19 пассажир, сообщает агентство LETA.

Как рассказала представитель SPKC Илзе Арая, в рамках эпидемиологического расследования эпидемиологи выяснили, что заболевший Covid-19 перемещался на автобусном маршруте Рига-Даугавпилс, который выехал из столицы в 18:05, и попросили отозвать других пассажиров.

Все пассажиры, ехавшие упомянутым рейсом, должны связаться с эпидемиологом SPKC по номеру телефона 67271738.

Если наблюдаются симптомы заболевания, необходимо связаться с семейным врачом и сдать анализы на Covid-19.

В центре напоминают, что каждый может сдать оплаченный государством тест на Covid-19 даже в случае, если нет симптомов заболевания. Предварительно необходимо записаться по номеру телефона 8303.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ