В пятницу зарегистрировано 17 жилищных краж и девять краж велосипедов

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 жилищных краж и девять краж велосипедов, сообщили агентству LETA в Госполиции.
По семь квартирных краж зарегистрировано в Рижском и Земгальском регионах, две - в Латгале, в еще одна - в Видземе.
В свою очередь из девяти угнанных велосипедов семь были украдены в Рижском регионе, а еще по одному - в Земгале и Курземе.
За прошедшие сутки не зафиксировано ни одного автоугона.
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