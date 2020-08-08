Сб, 8.08.2020
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В пятницу зарегистрировано 17 жилищных краж и девять краж велосипедов

Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 жилищных краж и девять краж велосипедов, сообщили агентству LETA в Госполиции.

По семь квартирных краж зарегистрировано в Рижском и Земгальском регионах, две - в Латгале, в еще одна - в Видземе.

В свою очередь из девяти угнанных велосипедов семь были украдены в Рижском регионе, а еще по одному - в Земгале и Курземе.

За прошедшие сутки не зафиксировано ни одного автоугона.

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