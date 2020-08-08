Два края Латвии освободились от Covid-19

Как отмечает агентство LETA, за последние сутки число заболевших на одного человека выросло в Риге, Огре и Лиепае, а еще четыре случая констатированы в краях и городах, где общее число заболевших не превышает пяти.

Наибольшее число зараженных по-прежнему наблюдается в столице, где известно о 87 инфицированных.

Второй по количеству зараженных Covid-19 - Гулбенский край, где заражение подтверждено у 17 жителей, а на третьем месте по числу заболевших находится Огрский край, где зарегистрированы десять человек с Covid-19. Далее следует Саласпилсский край - семь человек, а в Лиепае число зараженных выросло до шести.

В данный момент Covid-19 зарегистрирован в 34 самоуправлениях.

Из открытых за последние сутки семи случаев три - в возрастной группе от 60 до 69 лет, два - в возрастной группе от 40 до 49 лет, и по одному в группах от 10 до 19 лет и от 20 до 29 лет.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии сделан 1891 тест на Covid-19, выявлено семь новых случаев заболевания.

По данным SPKC, трое заболевших были контактными лицами больного Covid-19, один заболевший вернулся из Эстонии, еще по трем случаям начато эпидемиологическое расследование.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 211 937 тестов на Covid-19, выявлено 1288 инфицированных. За время пандемии от Covid-19 скончались 32 человека.

За прошедшие сутки госпитализировано два человека с Covid-19. В целом в больницах лечатся семь инфицированных вирусом человек, все с заболеванием средней тяжести.