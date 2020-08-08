Беларусь выслала трех журналистов телеканала "Настоящее время"

По мнению Ромалийской, поводом для решения белорусских властей стала прямая трансляция 6 августа из Минска. Власти считают, что репортеры нарушили законодательство о СМИ, работая без аккредитации, заявил пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий.

Сотрудников "Настоящего времени", освещавших события в Беларуси в преддверии выборов президента, задержали днем 7 августа в отеле "Минск". После этого с ними не удавалось связаться в течение нескольких часов.

Медиакомпания "Радио Свобода/Радио Свободная Европа", при поддержке которой создан телеканал, выразила возмущение происходящим. Отказ белорусских властей своевременно аккредитовать журналистов является очередным "примером пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры", подчеркивается в ее заявлении.

Многочисленные задержания перед выборами в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек - жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко. Предшествующие голосованию недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков, а также одной из самых массовых в истории республики акций протеста - митингом Тихановской в Минске 30 июля. По оценке правозащитников, мероприятие собрало свыше 60 000 человек.