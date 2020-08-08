Оставленные в венах иглы и скорая смерть. Больница ответила на жалобы родственников пациента

87-летнего священника Грегора Кибулиса доставили в больницу, так как он жаловался на сильные боли. Уже вскоре он позвонил родственникам и сообщил, что его выписали.

Когда близкие приехали на территорию больницы, они увидели, что мужчину в коляске вывезли на улицу под открытое небо. Близких удивило то, что Грегора выписали из больницы со всеми катетерами в руках. После возвращения домой его по-прежнему мучили боли. Снова была вызвана неотложная помощь, но мужчина скончался.

5 августа больница сообщила СМИ, что проведет проверку прозвучавшей информации. Теперь же больница ее провела и пояснила, что обвинения в нарушениях ухода за пациентом необоснованны.

В больнице также добавили, что "мы знаем, что любую систему можно улучшить, поэтому мы оцениваем конструктивные советы, так как хотим, чтобы у нас пациенты получали как необходимую медицинскую помощь, так и чувствовали себя безопасно.

Больница призывает пациентов и их близких в случае любых неясностей, жалоб или вопросов обращаться к персоналу больницы незамедлительно, или связаться, написав заявление.

Напомним, ранее в больнице указали, что работник вывез мужчину на улицу из помещения на свежий воздух и спустя пару минут ожидания подъехал автомобиль близких, в который пациента усадили. Все катетеры с рук пациента были сняты. Об этом свидетельствует медицинская документация.