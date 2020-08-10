В США мужчина 29 раз предупредил полицейских, что ему нечем дышать. Спустя два дня он умер в больнице

Невилл более 20 раз сказал стражам порядка, что не может дышать, пока его сердце не остановилось. Видео этих событий сняли нательные камеры полицейских.

Во вторник, 4 августа, шериф округа Форстед извинился перед семьей Невилла и сообщил, что власти Северной Каролины начали более детальное расследование этого дела.

Мужчина был арестован 1 декабря прошлого года, а днем позже у него начались судороги и он потерял сознание.

На первом видео видно, что надзиратель ногой прижимает Невилла к земле в момент, когда ему оказывают медицинскую помощь.

Он кричал, пока стражи порядка не надели ему на лицо маску и не усадили в коляску.

На втором видео запечатлено, как Невилла перевозят в другую камеру и говорят, чтобы он лежал лицом в матрас, пока ему снимают наручники.

В тот момент мужчина начал звать на помощь и сказал надзирателям, что ему нечем дышать. Он повторил это 29 раз.

У стражей порядка возникли сложности со снятием наручников, а закончилось все тем, что сломался ключ. К тому моменту Невилл больше не говорил и не реагировал на приказы полицейских.

Позднее его доставили в больницу, где он был введен в кому, но 4 декабря мужчина умер.

Так как физически Невилл умер за пределами тюрьмы, департамент здравоохранения штата Северная Каролина, надзирающий за состоянием здоровья заключенных, так и не подал информацию об этом случае.

8 июля этого года прокурор округа Форстед Джим О'Нил обвинил пятерых тюремных охранников и медсестру в убийстве Невилла.

Всткрытие показало, что он умер в результате повреждения мозга, которое вызвало остановку сердца. В свою очередь, причиной смертельного повреждения явилось чрезмерное применение силы полицейскими.