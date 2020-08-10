В США мужчина 29 раз предупредил полицейских, что ему нечем дышать. Спустя два дня он умер в больнице

Житель США Джон Невилл в декабре 2019 году умер в результате полученных травм после того, как его задержали полицейские штата Северная Каролина, пишет The Vice.
Невилл более 20 раз сказал стражам порядка, что не может дышать, пока его сердце не остановилось. Видео этих событий сняли нательные камеры полицейских.
Во вторник, 4 августа, шериф округа Форстед извинился перед семьей Невилла и сообщил, что власти Северной Каролины начали более детальное расследование этого дела.
Мужчина был арестован 1 декабря прошлого года, а днем позже у него начались судороги и он потерял сознание.
На первом видео видно, что надзиратель ногой прижимает Невилла к земле в момент, когда ему оказывают медицинскую помощь.
Он кричал, пока стражи порядка не надели ему на лицо маску и не усадили в коляску.
На втором видео запечатлено, как Невилла перевозят в другую камеру и говорят, чтобы он лежал лицом в матрас, пока ему снимают наручники.
В тот момент мужчина начал звать на помощь и сказал надзирателям, что ему нечем дышать. Он повторил это 29 раз.
У стражей порядка возникли сложности со снятием наручников, а закончилось все тем, что сломался ключ. К тому моменту Невилл больше не говорил и не реагировал на приказы полицейских.
Позднее его доставили в больницу, где он был введен в кому, но 4 декабря мужчина умер.
Так как физически Невилл умер за пределами тюрьмы, департамент здравоохранения штата Северная Каролина, надзирающий за состоянием здоровья заключенных, так и не подал информацию об этом случае.
8 июля этого года прокурор округа Форстед Джим О'Нил обвинил пятерых тюремных охранников и медсестру в убийстве Невилла.
Всткрытие показало, что он умер в результате повреждения мозга, которое вызвало остановку сердца. В свою очередь, причиной смертельного повреждения явилось чрезмерное применение силы полицейскими.
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