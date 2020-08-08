Смертельное ДТП под Лудзой: микроавтобус переехал лежащего на дороге мужчину

ДТП произошло в 11:44 в волости Рундену Лудзенского края. Согласно предварительной информации, водитель, управляя микроавтобусом VW Transporter, наехал на лежащего на дороге мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 98 ДТП, в 24 из которых пострадали люди, в том числе семь пешеходов и четыре велосипедиста.