В Риге бензин подешевел, но все равно стоит дороже, чем в Вильнюсе

На этой неделе дороже всего бензин стоил в Таллине, затем следует Рига, а дешевле всего бензин стоил в Вильнюсе. В свою очередь самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Таллине.

На рижских заправках Circle K бензин 95-й марки за неделю подешевел на 0,9% - до 1,144 евро за литр, цена дизельного топлива также снизилась на 0,9% - до 1,054 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки осталась стабильной и составила 1,136 евро за литр, тогда как цена дизельного топлива снизилась на 1% - до 1,016 евро за литр.

В Таллинне цены на топливо за неделю не изменились. Как и в прошлую пятницу, бензин 95-й марки на АЗС Circle K в Таллине стоил 1,259 евро за литр, а дизельное топливо - 0,999 евро за литр.

Цены на автогаз на этой неделе в Риге и Вильнюсе были стабильными. В Риге литр автогаза стоил 0,545 евро, а в Вильнюсе - 0,539 евро. В свою очередь в Таллине автогаз подорожал на 1,4% - до 0,564 евро за литр.