Полиция разыскивает без вести пропавшего Роланда Дзиркалиса

Мадонский участок Госполиции разыскивает без вести пропавшего Роланда Дзиркалиса 1977 года рождения, который 7 августа этого года в восемь часов утра вышел из дома в Эргли по ул. Мазая и до сих пор не вернулся, нет информации и о его местонахождении.
В последний раз мужчину видели 7 августа в 17-18 часов в центре Личупе Огрского края, на обочине автодороги Эргли-Рига напротив старого ангара.
Роланд Дзиркалис был одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, белые ботинки с синей полоской спереди, темно-серую футболку с белым круглым рисунком.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, короткая рыжая борода, голубые глаза. На среднем пальце правой руки надето белое серебряное кольцо. У мужчины могут быть нарушения памяти.
Госполиция призывает осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номерам 26344303 или 110.
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