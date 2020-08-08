Полиция разыскивает без вести пропавшего Роланда Дзиркалиса

Мадонский участок Госполиции разыскивает без вести пропавшего Роланда Дзиркалиса 1977 года рождения, который 7 августа этого года в восемь часов утра вышел из дома в Эргли по ул. Мазая и до сих пор не вернулся, нет информации и о его местонахождении.