TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Новая форма отношений России и Беларуси.
- Бойцы невидимого Вагнера.
- Шестой заход президента: что Лукашенко пообещал народу и что из обещанного обязательно к исполнению.
- Запас прочности белорусских протестов .
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ИТОГИ | 08.08.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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