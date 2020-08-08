Сб, 8.08.2020
Никогда нельзя опускать руки - и все получится... Основная идея в том, что большую рыбу лучше тащить командой. Рэпер St1m

Что Лукашенко пообещал народу и что из обещанного обязательно к исполнению?

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске: 

  • Новая форма отношений России и Беларуси.
  • Бойцы невидимого Вагнера.
  • Шестой заход президента: что Лукашенко пообещал народу и что из обещанного обязательно к исполнению.
  • Запас прочности белорусских протестов .

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 08.08.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

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