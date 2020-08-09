Футбол с Владимиром Ивановым: Арокодаре как валмиерская служба спасения и расслоение пирога с названием "Вирслига"

В 13-м туре чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги каких-то громких сенсаций, по большому счету, не произошло. И в этих 18 забитых мячах искать их нет особого смысла. Так, в пяти проведенных матчах побеждали исключительно те команды, которые в турнирной таблице стояли выше. Если не побеждали, то играли вничью. И все же особняком стоят хет-трик нигерийского нападающего "Валмиеры" Арокодаре в Тукумсе, еще одна неудача хворающей "Лиепаи" и, кажется, все, так как лидеры первенства "Рига" и РФШ добились в этом туре вполне ожидаемых домашних побед, правда, с одинаковым счетом 3:0.
Итак, если начинать с самого верха турнирной таблицы, то покорив ее вершину, никуда спускаться пока не собирается "Рига" Олега Кононова, которая на этот раз на стадионе "Сконто" легко и непринужденно разобралась с "Елгавой" - 3:0 (точно такой же результат с участием этих команд был зафиксирован в первом круге).
Гости вышли на игру какими-то обреченными и это читалось чуть ли не в каждом движении игроков команды Олега Кубарева. Она не верила ни в себя, ни в то, что может оказать хоть какое-то сопротивление рижанам, которые без суеты довели свою победную серию до 11 матчей. Так что эти 3:0 - это еще снисходительно. В составе "Риги" еще в первом тайме отметились голами бразилец Стениу и конголезец Мбомбо, во втором свое веское слово сказал капитан хозяев поля Стефан Панич, классным ударом головой установивший окончательный результат на 68–й минуте.
💪 Kārtējā @RigaFC_Official uzvara. Šoreiz tukšā palika @fkjelgava. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 7, 2020
⚽ Stenio 5'
⚽ Mbombo 45'
⚽ Panič 67'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/wYIfmODadh
На самом деле счет обманчив, так как чемпион страны слишком уж небрежно распоряжался своими моментами. Ну и что? Все равно безоговорочный лидер "Вирслиги" добился на глазах у своих болельщиков убедительной победы, в 13 матчах набрав уже 36 очков.
На расстоянии пяти баллов находится идущая на втором месте РФШ Виктора Мороза (31 очко). В домашней игре на "Аркадии" против хромающей на обе ноги "Лиепаи" все решили угловые удары. Если в первом тайме свой класс борьбы на втором этаже продемонстрировал Виталий Ягодинский, в самом начале второго тайма то же самое проделал словенец Жига Липушчек. Под занавес встречи нигериец Оффор подвел черту, еще раз как бы подчеркнув, что у лиепайчан изначально шансов на успех не было - те же 3:0.
🔥 Noskaties @RFSDaily trīs gūtos vārtus spēlē pret @LiepajaFK. Divus no tiem iesita centra aizsargi pēc standartsituācijām.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 8, 2020
⚽ Jagodinskis 22'
⚽ Lipušček 47'
⚽ Offor 85'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/xP5HRskNOH
У проводившего первый матч в этом сезоне Каспара Икстенса работы было не очень много, тем не менее, в двух эпизодах он здорово выручил свою команду. Еще один момент, который заслуживет упоминания, произошел на 68-й минуте, когда на замену в составе вице-чемпиона вышел Янис Икауниекс. Не самые лучшие отношения с руководством "Лиепаи" заставили его по возвращению из Норвегии искать другой клуб (в "Лиепае" один из братьев Икауниексов провел всю свою карьеру). Директор РФШ Марис Верпаковскис быстро подсуетился, ангажировав полузащитника сборной Латвии. А ведь сейчас Икауниекс нужен "Лиепае" как никогда. Но, увы, возвращение "блудного сына" не ждите. А значит остается открытым вопрос - когда команда Дмитрия Молоша собирается выползать из болота.
И все же самое яркое впечатление от прошедшего тура - эффектная и эффективная игра 20-летнего нигерийского форварда "Валмиеры" Арокодаре. В гостевой встрече с "Тукумсом" именно он стал спасителем. На самом деле при счете 2:1 в пользу "Тукумса" уже, вроде как, закрались мысли о том, что вот она - первая победа дебютанта. Но другое мнение было в тот вечер у талантливого африканского нападающего. Его исполнительское мастерство и стало залогом не просто спасения, а избежания позора.
"Валмиера" Тамаза Пертии никак не может переболеть одной болезнью: каждый раз он умудряется наступать на одни и те же грабли - начинает вести в счете и резко отпускает вожжи. То же самое могло произойти и на этот раз, но гостям повезло. Свой третий гол в этой встрече Арокодаре забил на 89–й минуте - 3:2.
Для кого-то Арокодаре - настоящая служба спасения, для меня, наверное, это Гретцки латвийского футбола (нигериец играет под 99-м номером).
В любом случае "Валмиера" набирает важные три очка, и закрепляется на третьей позиции, в то время как лучший снайпер "Вирслиги" Арокодаре совершает рывок - теперь на его счету 12 забитых мячей.
😮 Neticama spēle Tukumā! Noskaties mača FK Tukums 2000/TSS pret @valmierafc vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 7, 2020
⚽⚽⚽ Arokodare 5' 62' 90' (Val)
⚽ Basil 22' (Tuk)
⚽ Kārkliņš 55' (savos) #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/cE1pYdXJJa
"Валмиера" может вздохнуть посвободнее, потому что его прямой конкурент "Спартак" потерял очки, да и Неманья Белакович снова промолчал. Команда Алексея Еременко по прежнему четвертая (у "Валмиеры" - 21 очко, у "Спартака" - 19), вернувшись из Вентспилса с ничьей (1:1).
💪 Savā laukumā @fkventspils_ prata atspēlēties no 0:1, taču uzvaru pret @fkspartaks izcīnīt atkal neizdevās. Noskaties vārtu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 8, 2020
⚽ Dryshliuk 66' (Spartaks)
⚽ Kozlov 80' (Ventspils) 11 m #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/uWlNPTTbp0
Не берусь судить - справедлив ли итог. С учетом того, в какой кондиции находятся сейчас "желто-синие", и одно очко с таким непростым соперником - нормально. Для юрмалчан, на самом деле, все могло завершится и лучше, если бы не пенальти, который в конце второго тайма реализовал Евгений Козлов.
Может быть и был пенальти, не хочу на своей версии настаивать категорично. Просто в очередной раз поражают действия Марека Кере в этой ситуации, на мой субъективный взгляд, худшего арбитра "Вирслиги".
После нарушения правил в штрафной, он только после достаточно очевидной паузы указывает на 11-метровую отметку. И такое я уже не первый раз замечаю за ним. Складывается впечатление, будто он сначала оценивает реакцию находящихся на поле и лишь затем принимает решение. Это, кстати, очень плохая черта для арбитра, такая вот нерешительность и, я бы сказал, мнительность в самый ответственный момент.
Ну и "Даугапилс" оказался не из робкого десятка, второй раз за сезон отправив в ворота "Метты" четыре мяча. И если в первом круге команда Александра Горшкова была сильнее - 4:2, на рижском стадионе "Даугава" - разгромная победа двинчан со счетом 4:1.
💪 Rezultatīva spēle Daugavas stadionā, kur @BFC_Daugavpils guva četrus vārtus un pārspēja @FSMETTA. Noskaties vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 7, 2020
⚽ Idowu 35'
⚽ Kiršs 58'
⚽ Šibass 75' (Met)
⚽ Regža 85'
⚽ Makeev 90'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/il8ke5HywY
Кстати, все вышеперечисленные результаты только активизировали процесс так называемого расслоения турнирной таблицы. Судите сами: первый эшелон - это "Рига" и РФШ с 36 и 31 очками соответственно, идущая третьей "Валмиера" отстает от РФШ аж на десять очков! Ну и далее по списку - пятое место у "Вентспилса", но при этом отставание этой команды от "Валмиеры" уже пять баллов (21 против 16-ти). Более того, "Валмиера" опережает спустившуюся на девятую строчку "Лиепаю" на те же десять очков (21 против 11-ти). И этот разрыв с каждым туром только увеличивается. А что же тогда будет к осени?
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