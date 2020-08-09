Футбол с Владимиром Ивановым: Арокодаре как валмиерская служба спасения и расслоение пирога с названием "Вирслига"

И все же самое яркое впечатление от прошедшего тура - эффектная и эффективная игра 20-летнего нигерийского форварда "Валмиеры" Арокодаре. В гостевой встрече с "Тукумсом" именно он стал спасителем. На самом деле при счете 2:1 в пользу "Тукумса" уже, вроде как, закрались мысли о том, что вот она - первая победа дебютанта. Но другое мнение было в тот вечер у талантливого африканского нападающего. Его исполнительское мастерство и стало залогом не просто спасения, а избежания позора.

"Валмиера" Тамаза Пертии никак не может переболеть одной болезнью: каждый раз он умудряется наступать на одни и те же грабли - начинает вести в счете и резко отпускает вожжи. То же самое могло произойти и на этот раз, но гостям повезло. Свой третий гол в этой встрече Арокодаре забил на 89–й минуте - 3:2.

Для кого-то Арокодаре - настоящая служба спасения, для меня, наверное, это Гретцки латвийского футбола (нигериец играет под 99-м номером).

В любом случае "Валмиера" набирает важные три очка, и закрепляется на третьей позиции, в то время как лучший снайпер "Вирслиги" Арокодаре совершает рывок - теперь на его счету 12 забитых мячей.

"Валмиера" может вздохнуть посвободнее, потому что его прямой конкурент "Спартак" потерял очки, да и Неманья Белакович снова промолчал. Команда Алексея Еременко по прежнему четвертая (у "Валмиеры" - 21 очко, у "Спартака" - 19), вернувшись из Вентспилса с ничьей (1:1).

💪 Savā laukumā @fkventspils_ prata atspēlēties no 0:1, taču uzvaru pret @fkspartaks izcīnīt atkal neizdevās. Noskaties vārtu video!



⚽ Dryshliuk 66' (Spartaks)

⚽ Kozlov 80' (Ventspils) 11 m #OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/uWlNPTTbp0 — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 8, 2020

Не берусь судить - справедлив ли итог. С учетом того, в какой кондиции находятся сейчас "желто-синие", и одно очко с таким непростым соперником - нормально. Для юрмалчан, на самом деле, все могло завершится и лучше, если бы не пенальти, который в конце второго тайма реализовал Евгений Козлов.

Может быть и был пенальти, не хочу на своей версии настаивать категорично. Просто в очередной раз поражают действия Марека Кере в этой ситуации, на мой субъективный взгляд, худшего арбитра "Вирслиги".

После нарушения правил в штрафной, он только после достаточно очевидной паузы указывает на 11-метровую отметку. И такое я уже не первый раз замечаю за ним. Складывается впечатление, будто он сначала оценивает реакцию находящихся на поле и лишь затем принимает решение. Это, кстати, очень плохая черта для арбитра, такая вот нерешительность и, я бы сказал, мнительность в самый ответственный момент.

Ну и "Даугапилс" оказался не из робкого десятка, второй раз за сезон отправив в ворота "Метты" четыре мяча. И если в первом круге команда Александра Горшкова была сильнее - 4:2, на рижском стадионе "Даугава" - разгромная победа двинчан со счетом 4:1.

💪 Rezultatīva spēle Daugavas stadionā, kur @BFC_Daugavpils guva četrus vārtus un pārspēja @FSMETTA. Noskaties vārtu guvumu video!



⚽ Idowu 35'

⚽ Kiršs 58'

⚽ Šibass 75' (Met)

⚽ Regža 85'

⚽ Makeev 90'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 pic.twitter.com/il8ke5HywY — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 7, 2020

Кстати, все вышеперечисленные результаты только активизировали процесс так называемого расслоения турнирной таблицы. Судите сами: первый эшелон - это "Рига" и РФШ с 36 и 31 очками соответственно, идущая третьей "Валмиера" отстает от РФШ аж на десять очков! Ну и далее по списку - пятое место у "Вентспилса", но при этом отставание этой команды от "Валмиеры" уже пять баллов (21 против 16-ти). Более того, "Валмиера" опережает спустившуюся на девятую строчку "Лиепаю" на те же десять очков (21 против 11-ти). И этот разрыв с каждым туром только увеличивается. А что же тогда будет к осени?