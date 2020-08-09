Пн, 10.08.2020
Что тут говорить, если даже песня "Перемен" группы "Кино" здесь приравнена к правонарушению, за ее исполнение очень легко можно попасть в автозак. Эстонский журналист в Минске
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Беларусь после выборов: протесты и столкновения по всей стране, задержаны более 3000 человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.

Главное:

  • В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы.
  • После завершения голосования протестующие вышли в центр города. Милиция начала разгон.
  • Милиция и ОМОН пустили в ход светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и электрошокеры. При этом люди не дрогнули и отвечали камнями и бутылками.
  • В центре Минска автозак наехал на 30-летнего мужчину.
  • Задержаны более 3000 человек.
  • Протесты продолжались почти до утра. Судя по всему, продолжение следует.
  • Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%. В эти цифры никто не верит.

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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