Четвертый вечер протестов в Беларуси: начались первые задержания, на улицу вышли медики

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Уже несколько суток после закрытия избирательных участков в соседней стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.
12 августа. Главное:
- Протесты продолжились и в ночь на 12 августа. Милиция и ОМОН снова пустили в ход светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ.
- В целом ночь выдалась более спокойной, но не обошлось без задержаний.
- В Гродно военный джип столкнулся с гражданским автомобилем. Пострадала маленькая девочка.
- Глава МВД Беларуси поручил не трогать журналистов на акциях протеста. Кроме некоторых случаев, сообщает "Медуза".
- У большей части жителей Беларуси снова доступен интернет.
- Светлана Тихановская в безопасности и находится в Литве, она записала видеообращение. А точнее, два, одно из которых было записано в здании ЦИК Беларуси. Вероятно, под диктовку.
- МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов" акций протеста.
- В Риге у здания посольства Беларуси проходит пикет в поддержку протестующих. Собрались сотни людей.
Текстовая прямая трансляция:
Галерея: Беларусь выбирает президента
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