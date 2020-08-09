День выборов. Беларусь выбирает президента

9 августа - основной день голосования на выборах президента Беларуси. За четыре дня досрочного голосования явка избирателей составила 32,24%. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что происходит в соседней стране.
Главное:
- На пост президента претендует пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.
- Избирательные участки закончат свою работу в 20:00 (время совпадает в латвийским временем).
- ЦИК Белоруссии предполагает объявить предварительные итоги выборов около полуночи.
- В субботу стало известно о задержании начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Мороз, сообщало также о задержании наблюдателей. В пятницу в Минске были жесткие задержания участников велопробега солидарности, в субботу история повторилась с автомобилистами.
Текстовая прямая трансляция:
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