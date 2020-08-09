Пн, 10.08.2020
Дома все вещи и шкафы были перевернуты, повсюду валялись осколки стекла. Вылетела дверь в коридоре. Люди уже выскочили из дома на улицу, некоторые были ранены, вокруг царила паника. Живущая в Бейруте эстонка
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Лукашенко - 81%. Начались столкновения, в Минске отключили городское освещение

ФОТО: Tut.by/Telegram

9 августа - основной день голосования на выборах президента Беларуси. После закрытия избирательных участков в стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что происходит в соседней стране.

Главное:

  • В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы.
  • После завершения голосования протестующие вышли в центр города. Милиция начала разгон.
  • В ход, по разным данным, идут светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.
  • В центре Минска автозак наехал на 30-летнего мужчину. Когда на место приехала скорая, его голова была в крови.
  • В Минске - усиление милиции, центральные площади перекрыты. Уже известно о случаях задержания.

Официальные экзит-поллы:

Лукашенко — 81%

Тихановская — 8%

При этом Тихановская набирает более 71% на участках за пределами Беларуси. Лукашенко - 10,09%.

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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