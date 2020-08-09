Лукашенко - 81%. Начались столкновения, в Минске отключили городское освещение

9 августа - основной день голосования на выборах президента Беларуси. После закрытия избирательных участков в стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что происходит в соседней стране.
Главное:
- В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы.
- После завершения голосования протестующие вышли в центр города. Милиция начала разгон.
- В ход, по разным данным, идут светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.
- В центре Минска автозак наехал на 30-летнего мужчину. Когда на место приехала скорая, его голова была в крови.
- В Минске - усиление милиции, центральные площади перекрыты. Уже известно о случаях задержания.
Официальные экзит-поллы:
Лукашенко — 81%
Тихановская — 8%
При этом Тихановская набирает более 71% на участках за пределами Беларуси. Лукашенко - 10,09%.
Текстовая прямая трансляция:
Галерея: Беларусь выбирает президента
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