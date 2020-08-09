Ср, 12.08.2020
Правительство Беларуси должно немедленно прекратить насилие против мирных жителей, освободить политзаключенных и журналистов, а применение силы недопустимо. Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии
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  • Третий день протестов в Беларуси. МВД считает, что участникам акций платят; в стране появился интернет
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Третий день протестов в Беларуси. МВД считает, что участникам акций платят; в стране появился интернет

ФОТО: AFP/SCANPIX

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Уже несколько суток после закрытия избирательных участков в соседней стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.

12 августа. Главное:

  • Протесты продолжились и в ночь на 12 августа. Милиция и ОМОН снова пустили в ход светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ.
  • В целом ночь выдалась более спокойной, но не обошлось без задержаний.
  • В Гродно военный джип столкнулся с гражданским автомобилем. Пострадала маленькая девочка.
  • Журналистов массово начали выпускать на свободу. Пообещали, что выпустят всех.
  • У большей части жителей Беларуси снова доступен интернет.
  • Светлана Тихановская в безопасности и находится в Литве, она записала видеообращение. А точнее, два, одно из которых было записано в здании ЦИК Беларуси. Вероятно, под диктовку.
  • По данным белорусских властей, более 200 человек оказались в больницах после митингов. Более 2000 человек задержано. Многие родственники говорят, что с задержанными нет никакой связи
  • Правозащитники сообщают, что силовики целенаправленно избивают журналистов и ломают им камеры.
  • МВД Беларуси заявило о задержании "координаторов" акций протеста.

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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