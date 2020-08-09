Третий день протестов в Беларуси: не работает интернет, по всей стране задерживают людей

Что происходит сейчас?

В центре Минска снова начали собираться жители, власти стянули туда автозаки и водометы, начались первые задержания. По всей стране наблюдаются серьезные неполадки с интернетом.

По всей Беларуси происходят стычки протестующих с силовиками, люди пытаются строить баррикады, но ОМОН оперативно их разрушает. Число задержанных растет.

На Серебрянке слышны взрывы, похожие на звуки гранатомета, а никак не светошумовых гранат.