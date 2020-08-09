Ср, 12.08.2020
Правительство Беларуси должно немедленно прекратить насилие против мирных жителей, освободить политзаключенных и журналистов, а применение силы недопустимо. Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии
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Третий день протестов в Беларуси: не работает интернет, по всей стране задерживают людей

ФОТО: AFP/SCANPIX

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Уже несколько суток после закрытия избирательных участков в соседней стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.

11 августа. Главное:

  • В ночь на 11 августа протесты продолжились. Милиция и ОМОН пустили в ход светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ.
  • В ходе протестов в больницы попали более 200 человек, один погиб.
  • Судьба многих пропавших журналистов до сих пор неизвестна.
  • Светлана Тихановская в безопасности и находится в Литве.
  • Во второй день протестов задержаны две тысячи человек
  • Оппозиционные Telegram-каналы призывают с 11 августа начать бессрочную забастовку.

Что происходит сейчас?

В центре Минска снова начали собираться жители, власти стянули туда автозаки и водометы, начались первые задержания. По всей стране наблюдаются серьезные неполадки с интернетом.

По всей Беларуси происходят стычки протестующих с силовиками, люди пытаются строить баррикады, но ОМОН оперативно их разрушает. Число задержанных растет.

На Серебрянке слышны взрывы, похожие на звуки гранатомета, а никак не светошумовых гранат.

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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