Третий день протестов в Беларуси: не работает интернет, снова светошумовые гранаты и задержания

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Уже несколько суток после закрытия избирательных участков в соседней стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.
11 августа. Главное:
- Протесты продолжились и в ночь на 12 августа. Милиция и ОМОН снова пустили в ход светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ.
- В целом ночь выдалась более спокойной, но не обошлось без задержаний.
- В Гродно военный джип столкнулся с гражданским автомобилем. Пострадала маленькая девочка.
- По всей Беларуси серьезные проблемы с интернетом.
- В ходе протестов, прошедших вчера, в больницы попали более 200 человек, один погиб.
- Журналистов массово начали выпускать на свободу. Пообещали, что выпустят всех.
- Светлана Тихановская в безопасности и находится в Литве, она записала видеообращение. А точнее, два, одно из которых было записано в здании ЦИК Беларуси. Вероятно, под диктовку.
- Во второй день протестов задержаны две тысячи человек.
Текстовая прямая трансляция:
Галерея: Беларусь выбирает президента
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