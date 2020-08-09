Вс, 9.08.2020
Дома все вещи и шкафы были перевернуты, повсюду валялись осколки стекла. Вылетела дверь в коридоре. Люди уже выскочили из дома на улицу, некоторые были ранены, вокруг царила паника. Живущая в Бейруте эстонка

За прошедшие сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1597 тестов на Covid-19, выявлено два новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, один заболевший вернулся из Великобритании, второй связан со вспышкой заболевания в Мурьянской спортивной гимназии. 

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 213 534 тестов на Covid-19, выявлен 1290 инфицированных. Умерли за время пандемии 32 человека.

За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один человек с Covid-19. В целом в больницах лечатся семь человек, все с заболеванием средней тяжести.

Выписаны из стационаров 193 пациентов.

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