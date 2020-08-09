За прошедшие сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

По данным SPKC, один заболевший вернулся из Великобритании, второй связан со вспышкой заболевания в Мурьянской спортивной гимназии.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 213 534 тестов на Covid-19, выявлен 1290 инфицированных. Умерли за время пандемии 32 человека.

За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один человек с Covid-19. В целом в больницах лечатся семь человек, все с заболеванием средней тяжести.

Выписаны из стационаров 193 пациентов.