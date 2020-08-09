"Заучите свои циферки". В Сеть попала "репетиция" подсчета голосов, где побеждает Лукашенко

"Честные люди" пишут: "К нам поступило анонимное сообщение с 18-минутной аудиозаписью, где зафиксирована "тренировка" подсчета голосов. Фокус состоит в том, что члены комиссии должны разложить бюллетени по стопкам и озвучить для протокола нужные результаты. В соответствии с цифрами, которые к этому моменту "должны знать наизусть" или подсмотреть в "шпаргалке".

Представители инициативы также добавили: "Судя по озвученным именам, действие происходит на участке №48 в минской Гимназии №39".

На репетиции Андрей Дмитриев набрал 64 голоса, Анна Канопацкая - 16, Александр Лукашенко - 952, Светлана Тихановская - 102 и Сергей Черечень - 18.

Выглядит все так, будто комиссия уже получила цифры, которые должна назвать вечером 9 августа и оттачивает алгоритм действий, чтобы все прошло без запинок.

После полученной информации журналисты портала Tut.by побывали на избирательном участке и выяснили подробности.

Издание пишет, что приезд журналистов совсем не смутил ни членов участковой комиссии, ни ее председателя Ирину Мисевец - директора гимназии № 39, голос которой, как оказалось, и звучит на записи.

Она сказала, что уже послушала ее и заверила, что "ничего криминального не произошло".

"Объяснение довольно простое - это запись тренинга по подсчету голосов. У нас перед любыми выборами проходит тренинг основного дня, где я провожу инструктаж, чтобы каждый член комиссии знал свою миссию, знал, во сколько приходим, когда опечатываем урны и так далее. Также мы отрабатываем, как будет проходить подсчет. Каждый должен знать, кто упаковывает бюллетени, кто будет говорить и считать, кто будет печать проставлять, - поясняет Ирина Мисевец. - Цифры для тренинга я придумываю сама, для того, чтобы люди понимали, что в будущем будет складываться. И чтобы секретарь понимал, что такие цифры ему нужно сложить, когда члены комиссии их будут проговаривать, чтобы секретарь все правильно занес в протокол", - прокомментировала она.

Председатель комиссии сказала, что люди до конца не понимают ситуацию. "Ну как можно какие-то цифры откуда-то взять?", - добавила она.