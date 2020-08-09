Любопытные факты о Уитни Хьюстон : знаменитая крестная и победа над The Beatles

Она была одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Неоспоримо, что Хьюстон известна своими невероятными музыкальными достижениями и уникальными вокальными способностями, но скандалы в ее личной жизни еще долго будут обсуждаться поклонниками.
Кто-то приходит в музыку случайно, но с Уитни Хьюстон так не было. Наверное, что-то с выше вело ее, кроме того она была крестницей легендарной Ареты Франклин.
Мать Уитни руководила хором при церкви и уже тогда все замечали, что девочка волшебно пела. Уитни закрывала глаза и исполняла композиции с особой чуткостью. И в одиннадцать лет она начинает исполнять соло в младшем госпел-хоре баптистской "Церкви новой надежды" в Нью-Йорке.
Наверное, такая близость к профессии и музыкальная опека оказали влияние на девочку. Она начала делать значительные попуткы стать певицей. Пробовалась на бэк-вокалистки, снималась в рекламе, принимала участие в многочисленных шоу.
Уже к началу 1980-х годов в кармене Хьюстон было два контракта со звукозаписывающими компаниями. Но в 1983 году она заключает контракт и дебютирует на всю страну в популярном тогда телевизионном "Шоу Мерва Гриффина" (Merv Griffin’s Show) с песней Home.
В 1986 году вышел ее дебютный альбом Whitney Houston, который был высоко оценен критиками и слушателями. Издание Rolling Stone назвала его "одним из самых восхитительных новых голосов в последние годы".
Тогда же и состоялось первое турне певицы. Хьюстон получила свое первое "Грэмми" в категории "Лучшая поп-исполнительница" за песню Saving All My Love for You, а также награды "Эмми", American Music Awards и MTV Video Music Awards.
А в 1987 году вышел альбом, который побил даже самих The Beatles.
Пластинка Whitney стала первой среди женщин-певиц, которая дебютировала под первым номером в чарте Billboard 200 в США и в Великобритании. Первые четыре сингла с альбома - I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Didn’t We Almost Have It All, So Emotional и Where Do Broken Hearts Go — достигли первых мест в Billboard Hot 100.
Семь последовательных синглов в Hot 100 стали хитами номер один, побив прежний рекорд (шесть синглов) The Beatles и Bee Gees.
Альбом Whitney 9 раз стал платиновым.
Казалось, куда можно выше, но оказалось, что можно!
За I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) она вновь получает "Грэмми".
1990-е годы стали расцветом карьеры Уитни. Она выпустила третий студийный альбом I’m Your Baby Tonight, который стал четырежды платиновым. Да, он продавался гораздо хуже двух предыдущих, но критики его оценили хорошо.
В ноябре 1992 года Уитни Хьюстон попробовала себя в роли актрисы в картине "Телохранитель" вместе С Кевином Костнером. Все саундтреки к фильму записала сама звезда. Это было шесть композиций, а заглавной стала новая версия кантри-песни Долли Партон I Will Always Love You.
Хотя критики были настроены скептически и считали, что эта песня не понравится людям, именно с ней Хьюстон "сорвала джекпот": трек возглавлял чарт Billboard Hot 100 последовательно в течение 14 недель.
I Will Always Love You стала самой успешной песне в карьере Уитни Хьюстон!
До сих порт этот хит остается одним из самых продаваемых синглов среди женщин-певиц.
Сам альбом получил 17-кратный платиновый сертификат в США, став самым продаваемым саундтреком в истории звукозаписывающей индустрии. Уитни Хьюстон выиграла три премии "Грэмми", включая самые почётные номинации — "Альбом года" и "Запись года".
В 1998 году вышел четвертый альбом звезды - My Love Is Your Love. В него вошли такие песни, как Heartbreak Hotel, My Love Is Your Love и It’s Not Right But It’s OK, которые попали в пятерку лучших чарта Billboard и стали международными хитами, а также дуэт с Мэрайей Кэри When You Believe из мультфильма "Принц Египта" (англ. The Prince of Egypt).
В конце 2002 года на пике слухов о своей наркозависимости Хьюстон выпускает свой пятый студийный альбом Just Whitney. Он стал коммерчески провальным для артистки.
Следом вышли еще два не очень успешный альбома - One Wish и I Look to You.
Но тогда уже общественность больше интересовала личная жизнь звезды и ее наркозависимость. Все началось в конце 2002 года, когда Хьюстон дала интервью Диане Сойер в её программе "Прайм-тайм" на канале ABC. Именно так Хьюстон смело говорила о своей скандальной публичной и личной жизни.
Это был не только скандальный брак с Бобби Брауном, но вопросы про употребление наркотиков. Хьястон тогда сказала: "Прежде всего, давайте проясним одну вещь. Крэк дешёвый. Я зарабатываю слишком много, чтобы курить крэк. Давайте уясним это. Окей? Мы не употребляем крэк. Мы не употребляем его. Крэк — это крах (англ. crack is wack)".
Как потом окажется, не все, что говорила Уитни было правдой. В 2004 году она попала в наркологическую клинику. Позже вновь, в 2005 пятом она окажется там. Казалось бы, что на этот раз певица справится с пагубной наркозависимостью, но нет.
В последние годы своей жизни Уитни Хьюстон продолжала лечиться от алкогольной и наркотической зависимости, она много болела. Было понятно, что голос ее изменился, здоровье было слабым. В 2010 году было отменено её мировое турне.
Легендарная Уитни Хьюстон скончалась в феврале 2012 года в США в возрасте 48 лет. Её тело было найдено в ванной в гостиничном номере. По версии следователей, она умерла из-за острой сердечной недостаточности, вызванной употреблением кокаина.
Но спустя семь лет после смерти свет увидела ее новая песня — это была кавер-версия на песню Higher Love британского музыканта Стива Уинвуда.
В 2000-м году Хьюстон записала свою версию композиции.Трек должен был войти в её третий альбом — I’m Your Baby Tonight (1990), но этого не произошло.
Сейчас мы можем насладиться ее волшебным голосом, вспомнить тот трепет, с которым она пела.
Уитни Хьюстон была уникальной певицей, носителем голоса в пять октав и настоящим сокровищем афроамериканского соула.
Галерея: Похороны Уитни Хьюстон
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