Ночью в Айзпутском крае насмерть разбился мотоциклист

Авария произошла около 1:40 в Айзпутской волости, на 40-м километре автодороги Кулдига-Айзпуте-Личи (P112). Водитель мотоцикла Yamaha упал с него и от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В общей сложности за прошедшие сутки на дорогах Латвии произошло 107 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В авариях на территории Латвии пострадали 19 человек, в том числе три пешехода и восемь велосипедистов.

Также на дорогах Латвии за прошедшие сутки задержан 21 водитель, управлявший авто в состоянии алкогольного опьянения. За превышение скорости было оформлено 176 протоколов, а в общей сложности за нарушения правил дорожного движения - 365.